تحويل غالبية الإجراء اليوميين بصحة ذي قار الى عقود

2019/02/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، عن حسم أكثر من 70% من اجراءات تحويل اسماء الاجراء اليوميين الى عقود في مديرية صحة ذي قار.

وقال الدخيلي خلال لقائه مدير صحة ذي قار ان "مديرية الصحة شكلت لجنة خاصة تعمل على تدقيق اسماء الاجراء اليوميين لتحويلهم الى عقود حسب قرار مجلس الوزراء العراقي" مبيناً ان "الايام القليلة القادمة ستشهد حسم هذا الملف المهم لرفع الاسماء الى وزارة المالية العراقية".وبين الدخيلي ان "المحافظة وجهة دوائرها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأنهاء ملف الاجراء اليومين في كافة الدوائر وتحويلهم الى عقود وان تتولى الدائرة تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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