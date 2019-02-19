إرتفاع ضريبة إستيراد السيارات في العراق

2019/02/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ارتفعت الضرائب بعد توحيد التعرفة الجمركية في العراق بنسبة 15%.

وقال عضو في الغرفة التجارية والصناعية في اربيل ، ان تاثير التعرفة الجمركية لا يظهر مباشرة على السوق.من جانبه قال سيروان حسين مسؤول الاعلام والعلاقات في معبر حاج عمران الدولي في تصريح صحفي، انه بعد توحيد التعرفة الجمركية طرأت تغيرات بنسبة 30% حول استحصال الضرائب على البضائع والسلع.واشار حسين الى انه ليس هناك تغيرات كبيرة على استحصال الضرائب، الا ان التغييرات شملت بعض البضائع.وبحسب المعلومات الواردة من جمارك معبر حاج عمران، فان استحصال الضرائب على السيارات الغالية مثل {لاندكروزر والمرسيدس} ارتفع بنسبة 15%.من جانبه قال ماجد جلال عضو الغرفة التجارية والصناعية في اربيل في تصريح صحفي، ان توحيد التعرفة الجمركية في العراق واقليم كردستان لن يكون له تاثير مباشر على حركة السوق ومستوى الاستيراد والتصدير في الاقليم.واشار جلال الى انه حتى لو كان هناك تاثير في المستقبل، فانه لن يكون كبيرا يؤدي الى ارتفاع او انخفاض سعر البضائع والسلع وسيتوضح ذلك في المستقبل.انتهى

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