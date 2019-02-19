القبض على 4 اشخاص بينهم نساء شكلوا عصابة لتسليب العجلات في بغداد

2019/02/19 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، الثلاثاء (19 شباط 2019)، اعترافات اربعة متهمين بينهم امرأتان شكلوا عصابة لسلب العجلات في مناطق بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل القاضي المختص القت القبض على اربعة متهمين ارتكبوا عمليات سلب للعجلات في مناطق الرصافة من العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "المتهمين كانوا يقومون بتأجير سيارات الأجرة من مناطق الكرخ بواسطة نساء والذهاب إلى مناطق الرصافة ليقوموا بسلب العجلة هناك"، مبينا ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين الأربعة واتخذت الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم _ متابعة

وصل الثلاثاء (19 شباط 2019)، رئيس اركان الجيش العراقي، الفريق اول ركن عثمان الغانمي الى محافظة كركوك، فيما عقد اجتماعاً مع قيادات امنية في المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي وصل ال

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح الثلاثاء (19 شباط 2019)، بإصابة مدني جراء نزاع ’’دكة عشائرية’’ جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن "مدنيا اصيب باطلاق نار على منزله في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".

وأضاف، أن

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار رجل داخل منزله غرب بغداد.

وقال المصدر إن "رجلا اقدم على الانتحار داخل منزله في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد".

واشار المصدر، الى ان "الرجل فارق الحياة منذ ثلاثة ايام،&nb

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