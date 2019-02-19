البصرة وإيران يبحثان توسيع التعاون الإقتصادي المشترك

2019/02/19 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث القنصل الإيراني في البصرة احمد سياهبوش، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، إمكانية توسيع العمل المشترك في الجانب الاقتصادي.

وقال سياهبوش بعد

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