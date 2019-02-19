2019/02/19 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف اليوم الثلاثاء في واشنطن بهدف التوصل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. امريكا تستأنف المفاوضات التجارية مع الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. امريكا تستأنف المفاوضات التجارية مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).