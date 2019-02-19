2019/02/19 | 14:33

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مجلس البصرة يدرج صيانة سداد هور الحويزة ضمن جدول أعماله

العراقسياسة

مجلس البصرة يدرج صيانة سداد هور الحويزة ضمن جدول أعماله

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:17

صورة إرشيفية

مجلس البصرة يدرج صيانة سداد هور الحويزة ضمن جدول أعماله

....يتبع

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