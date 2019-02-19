تصديق اعترافات عصابة لتسليب العجلات في بغداد بينهم نساء

2019/02/19 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل القاضي المختص القت القبض على اربعة متهمين ارتكبوا عمليات سلب للعجلات في مناطق الرصافة من العاصمة بغداد".وأضاف البيان أن "المتهمين كانوا يقومون بتأجير سيارات الأجرة من مناطق الكرخ بواسطة نساء والذهاب إلى مناطق الرصافة ليقومون بسلب العجلة هناك "، مبينا ان " المحكمة صدقت اعترافات المتهمين الأربعة واتخذت الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".انتهى ..م ف

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