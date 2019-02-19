المركزي للاحصاء: محصول الشلب في العراق انخفض بنسبة اكثر من 90%

2019/02/19 | 14:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، عن انخفاض انتاج محصول الشلب خلال عام 2018 بنسبة بلغت اكثر من 90%.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" انه "قدر انتاج محصول الشلب للموسم الصيفي لعام 2018 بـ 18.2 الف طن بانخفاض مقداره 247.7 الف طن عن العام الذي سبقه والذي قدر الانتاج فيه بـ 265.9 الف طن"، مبينا انه "قدر نسبة الانخفاض بـ 93.2%".

واضاف انه "قدر اجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشلب بـ 21.7 الف دونم بانخفاض مقداره 200.4 الف دونم عن الموسم الماضي وبنسبة انخفاض مقدارها 90.2%".

واشار الجهاز الى ان "متوسط غلة الدونم من المحصول بلغ 838.4% كغم على اساس اجمالي المساحة المزروعة بانخفاض قدرت نسبته 30% عن الموسم الماضي الذي قدر بـ 1197 كغم على اساس اجمالي المساحة المزروعة".

يذكر ان العراق يعاني من شحة المياه في نهري دجلة والفرات وازدادت مع بناء تركيا لسد اليسو مما اجبر العراق على منع زراعة بعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الشلب التي تحتاج الى مياه كثيرة.

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