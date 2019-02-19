الاتصالات: إزالة التجاوزات على شبكة النفاذ الضوئي في بغداد

2019/02/19 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أزالت كوادر وزارة الاتصالات، الثلاثاء، التجاوزات على شبكة النفاذ الضوئي في بغداد، خلال حملة نفذتها مديرية اتصالات الكرخ في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.وذكر بيان للوزارة، اطلع عليه “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، أن “ملاكات مديرية اتصالات الكرخ، في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية نفذت حملة، لإزالة التجاوزات على شبكة النفاذ الضوئي في […]

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