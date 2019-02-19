كربلاء تمهل المركز ٢٤ ساعة لتحرير ابنائها المختطفين

2019/02/19 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهلت حكومة كربلاء المحلية، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية 24 ساعة لتحرير ابناءها الذين اختطفوا في النخيب امس الاثنين.وذكر النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي في صحفي، ان "حكومة كربلاء تمهل الحكومة المركزية ٢٤ ساعة لتحرير ابنائها الذين اختطفوا امس في النخيب"، مبينا ان "جهات معروفة تقف وراء اختطافهم".

وقال الميالي، انه "في حال انتهاء المهلة المحددة فستتحرك الحكومة المحلية لتحرير ابنائهم".

ولفت الى، انه "تم اطلاق سراح اثنين من ابناء كربلاء فما لا يزال اثنين اخرين مختطفين".

واكدت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، اختطاف 12 مواطنا من النخيب اثناء قيامهم بجمع الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب ناحية النخيب.



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