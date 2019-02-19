اليونيسيف تنفذ مشاريع في ذي قار لمواجهة شحة المياه في الصيف

2019/02/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اليونيسيف، انها بصدد تنفيذ عدد من مشاريع المياه والمجاري في محافظة ذي قار، ضمن خطتها لمواجهة شحة المياه المحتملة خلال موسم الصيف المقبل.

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