من محافظة ايرانية واحدة .. سلع بملياري دولار تكتسح السوق العراقية

2019/02/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة خوزستان الايرانية ،ان تصل قيمة السلع المصدرة من المحافظة للعراق ، ملياري دولار بنهاية العام الحالي 2019.

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