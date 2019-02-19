السفير الكويتي يتجول في شوارع واحياء الفلوجة

2019/02/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الكويتي في العراق سالم غصاب مدينة الفلوجة في الانبار، واجرى جولة في شوارع واحياء المدينة.

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