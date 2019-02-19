لافروف: أمريكا تسعى لتقسيم سوريا وخلق

2019/02/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، قوله إن واشنطن تسعى إلى "تقسيم سوريا وخلق دويلة شرقي الفرات"، كما "تمنع حلفاءها" من الاستثمار في إعادة إعمار سوريا، على حدِّ وصفه.وقال لافروف إن "هدف الولايات المتحدة هو تقسيم سوريا وإقامة شبه دولة على الضفة الشرقية للفرات، كما تحظر على حلفائها الاستثمار في إعادة إعمار المناطق السورية المحررة، بحسب تعبيره.وأضاف الوزير الروسي: "بعبارة أخرى، كانت مهمة استعادة سوريا لسيادتها التي أيدها المجتمع الدولي بأكمله، بمن فيه الولايات المتحدة، في الواقع مجرد مناورة، هدفها الذي صار واضحاً هو تقسيم سوريا وإنشاء شبه دولة على الضفة الشرقية للفرات".وأردف لافروف: "هم بالفعل بدأوا يستثمرون بنشاط في شرقي الفرات، ويجبرون حلفاءهم على دفع ثمن تحسين هذا الجزء من سوريا، وفي الوقت نفسه يحظرون عليهم الاستثمار في إعادة إعمار بقية مناطق سوريا الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية".معرباً عن ثقته بأن "الانسحاب الأمريكي من سوريا إن تم، سيكون له تأثير إيجابي على التسوية"، وقال: "نحن واثقون من أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على الوضع، إذا رحلوا طبعاً".

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