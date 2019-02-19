الحرس الثوري : ثأرنا الأساس لدماء شهدائنا سيكون من اميركا والكيان الصهيوني

2019/02/19 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية للشؤون الثقافية العميد محمد رضا نقدي, أن ثأرنا الأساس لدماء شهدائنا سيكون من اميركا والكيان الصهيوني.وقال العميد نقدي في كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت في مدينة كاشان تأبيناً لشهداء الاعتداء الارهابي الاخير في سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، إنه “خلال الاعوام الاربعين الماضية لم يقلل […]

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