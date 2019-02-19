2019/02/19 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الثلاثاء، عن وجود محاولات أميركية لإعادة تكرار سيناريو تهريب السجناء، عازيا ذلك الى فشل أمريكا بكسب ود الحكومة وفرض وجودها العسكري بالقوة.وقال البلداوي في تصريح, :”إننا نخشى من تكرار سيناريو ما حصل في سجني التسفيرات في تكريت وابو غريب في بغداد من تهريب لسجناء القاعدة ومجاميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن محاولات أميركية لتهريب السجناء بعد فشلها بفرض وجودها العسكري بالقوة alansaar.

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