القضاء يشكل لجنة عامة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين (وثائق)

2019/02/19 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، لجنة عامة تتولى الإشراف على الانتخابات التي ستجرى في مقر نقابة المحامين لعام 2019.

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