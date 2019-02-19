في بلد اخترع الكتابة .. اكثر من خمس السكان اميّون!!

2019/02/19 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس جهاز محو الامية في وزارة التربية، حفظي الحلبوسي، عن اعداد خطة واسعة تشمل عموم العراق من اجل الحد من الامية .

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