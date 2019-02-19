بعد توحيد التعرفة الجمركية .. ارتفاع ضريبة إستيراد السيارات بنسبة تصل لـ 15%

2019/02/19 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الضرائب بعد توحيد التعرفة الجمركية في العراق بنسبة 15%.

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