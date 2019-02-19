بالوثيقة..المالية توافق على بيع منتجات وزارة الصناعة بالاجل

2019/02/19 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/على وثيقة، تتضمن موافقة وزارة المالية على بيع منتجات وزارة الصناعة والمعادن بـ"الآجل".

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