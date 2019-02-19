لهذا السبب طعن نادي الكهرباء بفوز الطلبة في دوري الناشئين

2019/02/19 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف نادي الكهرباء، الثلاثاء, سبب طعنه بفوز نادي الطلبة في نهائي دوري الناشئين لكرة القدم.وقال مدرب فريق ناشئي الكهرباء شفيق هاشم في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الملاك التدريبي لفريق الكهرباء، تقدم بطعن الى الاتحاد المركزي لكرة القدم يؤكد من خلاله عدم شرعية فوز نادي الطلبة بلقب الناشئين”.وأضاف هاشم, […]

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