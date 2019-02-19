2019/02/19 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ وجهت هيئة الكمارك العامة، اليوم الثلاثاء، نداء "عاجلاً" الى الشركات المحلية والاجنبية والمستوردين، بشأن المعاملات الكمركية لبضائعهم المستوردة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك توجه نداء "عاجلاً" للشركات المحلية والاجنبية والمستوردين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك توجه نداء "عاجلاً" للشركات المحلية والاجنبية والمستوردين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).