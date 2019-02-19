منظمة التجارة العالمية تحذر من استمرار التباطؤ خلال عام 2019

2019/02/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: حذرت منظمة التجارة العالمية من استمرار تباطؤ النشاط التجاري حول العالم خلال العام الحالي مع تسجيل المؤشر الفصلي أدنى قراءة في نحو 9 سنوات.





وكشف التقرير الفصلي للمنظمة والصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيداً من الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي.





وبحسب التقرير، فإن مؤشر توقعات المنظمة الفصلي والمكون من 7محركات للتجارة، سجل 96.3 نقطة خلال ديسمبر وهي أضعف قراة منذ مارس 2010 وأقل من 98.6 نقطة المسجلة في نوفمبر السابق له.





كما أن القراءة أقل من 100 نقطة في إشارة إلى أن النمو في التجارة أقل من اتجاهات التوسع خلال الربع الأول من هذا العام.





وأكدت المنظمة أنها خفضت تقديراتها في سبتمبر الماضي بشأن نمو التجارة العالمية لتتوقع أن تتباطأ إلى 3.7% خلال عام 2019 مقابل 3.9% المتوقع تسجيلها في العام الماضي.





وأرجعت المنظمة نظرتها المستقبلية إلى الضعف الشديد في مكونات المؤشر والتي يبدو أنها ستكون تحت الضغط جراء التوترات التجارية البارزة.





وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد من التوترات التجارية والتي يمكن أن تؤدي جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً.





وذكرت منظمة التجارة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن هذه التقديرات يمكن أن يتم تعديلها بالخفض في حالة استمرار تدهور الأوضاع التجارية.





ورصد التقرير الربع سنوي هبوطاً حاداً في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير والشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.

ويأتي التقرير الفصلي للمنظمة بالتزامن مع جولة محادثات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين حول الوضع التجاري تعقد في واشنطن هذا الأسبوع بعد اجتماع بكين بالأسبوع الماضي في مسعى للتوصل إلى حل لخلافاتهم حول المسائل التجارية قبل انتهاء الهدنة في الأول من مارس.





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