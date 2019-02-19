الاتحاد الأوروبي يتوعد بالانتقام ضد أي تعريفات أمريكية على السيارات

2019/02/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعهد الاتحاد الأوروبي بالانتقام ضد الولايات المتحدة حال تطبيق واشنطن زيادة في التعريفات على السيارات التي يتم استيرادها من دول الاتحاد.





وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات للصحفيين في بروكسل، أمس الاثنين، إنه في حالة أن تعرض المصدرون الأوروبيون إلى إجراءات إضافية من جانب الولايات المتحدة، فإن الاتحاد سيتصرف على نحو عاجل وبطريقة ملائمة، نقلاً عن وكالة بلومبرج.





وفي مطلع الأسبوع الجاري، تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة الأمريكية والمتعلقة بواردات السيارات للكشف عن مدى تأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه تطبيق مزيد من التعريفات الجمركية.





وفي العام الماضي هدد الرئيس الأمريكي بتحصيل ما يصل إلى 25% تعريفات جمركية على السيارات الأجنبية الصنع.





وأضافت مارجريتس شيناس أن الاجتماع الذي جمع الاتحاد والولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي انتهي على أن الطرفين سيمتنعان عن اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها تكون ضد روح ورسالة البيان المشترك.





وتابع أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر وضع ثقته في كلمة الرئيس ترامب كما أن الاتحاد سيظل ملتزماً بكلمته طالما تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.





وفي يوليو الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على إسقاط التعريفات الجمركية المتبادلة بين الطرفين مع استمرار المحادثات بين الجانبين.





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