الهند تحذر مسلحي كشمير: إلقاء السلاح أو القتل

2019/02/19 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أكبر قائد عسكري هندي في كشمير، الثلاثاء، أمهات مسلحي الإقليم إلى حمل أبنائهن على الاستسلام وإلا سيواجهون القتل، بينما شددت قوات الأمن حملة في الإقليم المتنازع عليه بعدما قتل مفجر انتحاري 40 من أفراد الأمن.

وأعلنت جماعة جيش محمد المتشددة، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الحكومة الباكستانية تنفي أي صلة لها بالتفجير الذي زاد التوتر بين الخصمين النوويين.

ويتعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يواجه انتخابات عامة في مايو/ أيار، لضغوط من أجل الانتقام وقال إنه أطلق يد قوات الأمن لتوجيه “رد قوي”.

ونفى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في خطاب تليفزيوني أي علاقة لبلاده بالتفجير، وعبر عن استعداده للحوار مع الهند بشأن الإرهاب، لكنه أكد على أن بلاده سترد إذا تعرضت لهجوم.

واتهم اللفتنانت جنرال الهندي كيه.



جيه.



إس ديلون المخابرات الباكستانية “بتوجيه” أدمى هجوم على قوات الأمن في 3 عقود في الإقليم الذي يغلب المسلمون على سكانه.

وقال ديلون للصحفيين في سريناجار، العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير، “أطالب جميع الأمهات في كشمير أن يطلبن من أبنائهن الذين انضموا للإرهاب بالاستسلام والعودة إلى صفوف المواطنين”.

وأضاف “وإذا لم يحدث ذلك فسيتم قتل أي شخص يحمل السلاح”.

نفذ الهجوم الانتحاري شاب عمره 20 عاما قال والداه إنه انضم لجماعة متشددة بعد أن تعرض للضرب على يد القوات الهندية قبل 3 أعوام.

وتحمل الهند باكستان منذ وقت طويل مسؤولية تمرد بدأ قبل قرابة 30 عاما في ولاية جامو وكشمير، وهي الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، وتقول باكستان إنها لا تقدم إلا دعما معنويا ودبلوماسيا لشعب كشمير في نضاله من أجل تقرير مصيره.

إحساس بالعجلة

وقد نددت باكستان بالتفجير وناشدت، الثلاثاء، الأمم المتحدة التدخل، في ظل تدهور الوضع الأمني.

وكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طلب فيها التدخل لتهدئة التوتر “نسب التفجير لباكستان حتى قبل التحقيقات مجاف للمنطق”.

وأضاف “ألفت انتباهك على نحو عاجل إلى تدهور الوضع الأمني في منطقتنا بسبب تهديد من الهند باستخدام القوة ضد باكستان”.

وقالت الهند إن الولايات المتحدة أبلغتها بأنها تدعم حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات عبر الحدود.

وقتلت القوات الهندية أمس، الإثنين، 3 متشددين بينهم من تشتبه بأنه مدبر التفجير الانتحاري في عملية عسكرية استمرت 17 ساعة وقُتل خلالها أيضا خمسة جنود ومدني.

وقال ديلون، إن أحد المتشددين الثلاثة الذين قتلوا أمس من كشمير الهندية والآخرين من باكستان.

وأضاف أن التفجير الانتحاري “كان بتوجيه من خارج الحدود من قبل وكالة المخابرات الباكستانية وباكستان وقادة جيش محمد”.

ولم يقدم ديلون أي دليل على اتهامه، وأوضح أنه لا يمكنه تقديم معلومات أكثر عن التحقيق بشأن الانفجار والاشتباه في دور وكالة المخابرات العسكرية الباكستانية فيه، لكنه ألمح إلى أن هناك صلات وثيقة تربط الوكالة بجيش محمد.

وتتنازع الهند وباكستان على ولاية جامو وكشمير منذ تقسيم الهند عام 1947، وتتقاسم الدولتان السيطرة على جامو وكشمير لكنهما في نزاع بشأن السيادة على الإقليم بأكمله.

ونشبت ثلاث حروب بين البلدين منذ عام 1947 حربان منها بسبب كشمير، ووقع عدد لا يحصى من المناوشات بين الهند وباكستان على طول الحدود الفعلية التي تراقبها الأمم المتحدة في منطقة الهيمالايا.

وأثار التفجير حالة من الغضب في الهند ودعوات للانتقام على وسائل التواصل الاجتماعي، وزاد العداء تجاه المسلمين الكشميريين في أجزاء أخرى من البلاد ذات الأغلبية الهندوسية، ما أثار قلق الجماعات الحقوقية.

وحذرت الحكومة من زيادة التوتر الطائفي.

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