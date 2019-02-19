تقرير أمريكي يوضح تراجع القوات الجوية التركية بسبب أردوغان

2019/02/19 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن محاولة الانقلاب التركية المزعومة، التى يندد بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأقدم بموجبها على شن حملة اعتقالات كبيرة فى صفوف الجيش التركى، دفعت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية لتسليط الضوء على القوات الجوية التركية بعد تسريح أنقرة أكثر من 300 طيار لمقاتلات إف 16.

ونشرت المجلة، أن الجيش التركى لم يعد يمثل أى تهديد سياسى على أردوغان الذى عزز حكمه الاستبدادى، موضحا أن عملية تطهير القوات الجوية التركية جرت بشكل عشوائى، لدرجة أن أنقرة بالكاد تستطيع تسيير مقاتلاتها من طراز “إف 16”.

وأوضحت المجلة مدى أهمية إعطاء امتيازات لطيار مقاتل ذي خبرة، وأن حجم المكافآت المقدمة للطيار الأمريكي دليل مهم على ذلك، حيث تصل مكافآت الطيار الأمريكي ذي الخبرة إلى نصف مليون دولار.

وتابعت “النقص في كادر الطيارين المقاتلين دفع أنقرة إلى طرق باب واشنطن طلبا لمدربين، وهو طلب قوبل بالرفض في ظل أجواء متوترة بين البلدين”.

ونوهت “ناشيونال إنترست” إلى أن أنقرة توجهت شرقا للحصول على المساعدة من باكستان التي تستخدم أيضا طائرات “إف 16”.

واختتمت المجلة بالتأكيد على أن انخفاض عدد طياري F-16 خلق حاجة تركية لتطوير دفاعها الجوي، ومن هنا كان سعى أنقرة وراء منظومة S-400 الروسية رغم التحذيرات الأمريكية وتهديدها بوقف صفقة صواريخ “الباتريوت”.

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