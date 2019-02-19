وزير التخطيط يبحث مع أمين بغداد واقع الخدمات والسبل الممكنة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة

2019/02/19 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، أمين بغداد الدكتورة ذكرى علوش، وجرى خلال اللقاء بحث واقع الخدمات في العاصمة بغداد، والسبل الممكنة

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