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أمانة بغداد تبحث مع التخطيط استئناف العمل بمشاريع العاصمة المتوقفة

العراقسياسة

أمانة بغداد تبحث مع التخطيط استئناف العمل بمشاريع العاصمة المتوقفة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 15:30

لقاء وزير التخطيط وأمين بغداد

التقى وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، أمين بغداد ذكرى علوش، لبحث واقع الخدمات في بغداد وسبل استئناف المشاريع المتوقفة بالتعاون مع الحكومة المركزية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير وتلقت "الغدير"، نسخة منه، فإن الدليمي اثناء استقباله أمين بغداد "وجه بضرورة سرعة استكمال الإجراءات التي تضطلع بها الوزارة لتنفيذ المشاريع"، لافتاً إلى "أهمية تجاوز الأطر الروتينية واختصار الوقت، من خلال ورش العمل المشتركة مع الجهات المعنية في الحكومتين المحلية والمركزية، وتبني الخطط الاستراتيجية التي قدمتها الوزارة لتحسين واقع الخدمات على المستوى الوطني".وشدد على "أهمية اتخاذ حلول عملية ازاء المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع توفير مياه الشرب، ورفع نسبة معالجة المياه الثقيلة الى نسبة ١٠٠٪؜، وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، لاسيما في ضواحي العاصمة واطرافها"، داعياً إلى "أهمية تفعيل العمل المشترك مع الحكومة المحلية، من اجل الاستثمار الأمثل لتخصيصات العام الحالي، وتوفير فرص العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وأوضح البيان، ان علوش "قدمت استعراضاً بالمشاريع المتوقفة وآليات تنفيذها وحجم التخصيصات المطلوبة لإنجازها"، مؤكدة ان " دعم الوزارة سيمكِّن الدوائر المختصة من انجاز مهامها بنحو افضل".انتهى...س ح

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