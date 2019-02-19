سوريا : نحن أساس الجامعة العربية

2019/02/19 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت شعبان للصحفيين على هامش منتدى "فالداي" الدولي في موسكو، ان "سوريا هي أساس الجامعة العربية وهي بلد عربي هام جدا وأصلا تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية جاء بناء على قرارات مرتهنة وغير سوية، لأن العرب يجب أن يقفوا مع بعضهم البعض، ويجب أن يساندوا بعضهم البعض، لا أن يخضعوا لأوامر تفرق بينهم بشكل قاس وسلبي".وأضافت، ان "سوريا موجودة، وعلى العرب أن يعودا إلى سوريا، لأن سوريا هي التي تمثل الخط العربي الحقيقي المقاوم، وهي التي تمثل الحرص على القضية الفسطينية وهي التي تمثل الحرص على المستقبل العربي وأن يعود العرب إلى خط سوي".انتهى ..م ف

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