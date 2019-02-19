لندن ترفض دعوة ترامب لتسلم الدواعش البريطانيين ونسائهم

2019/02/19 | 15:35

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بغداد : سومر نيوز

رفضت الحكومة البريطانية ، الثلاثاء، دعوة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدول اوربا بتسلم 800 ار...

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