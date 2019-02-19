النائب “الدكتورة ماجدة التميمي” تعزي الشعب العراقي بذكرى استشهاد سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه

2019/02/19 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النائب “الدكتورة ماجدة التميمي”برقية تعزية الى الشعب العراقي و الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) والمراجع العظام والامة الاسلامية والمستضعفين في كل بقاع العالم بذكرى استشهاد سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه السيد مصطفى الصدر والسيد مؤمل الصدر (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) وفيما يلي نصها : […]

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