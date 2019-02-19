اللواء الثاني في الحشد يحضر اجتماعا أمنيا مشتركا مع قيادة شرطة النجف الاشرف

2019/02/19 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا مشتركا مع قيادة شرطة النجف الاشرف.وقال موفدنا ان، مكتب المفتشية التابع للواء الثاني بالحشد الشعبي حضر اجتماعا الأمنيا مشتركا مع قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف.واضاف ان، الاجتماع بحث عدد من الشؤون الأمنية المشتركة، ومنها التنسيق والعمل المشترك وتسيير الدوريات لحماية امن المحافظة المقدسة، وانتشار ...

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