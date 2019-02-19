مقتل ثلاثة من الشرطة المصرية في تفجير قرب المسجد الأزهر

2019/02/19 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية و”إرهابي” مساء الاثنين في القاهرة بانفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، بحسب ما أعلنت وزارة

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