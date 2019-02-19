السياسة الخارجية التركية.. سياسة الرئيس من أجل الرئيس

2019/02/19 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغرق تركيا شيئا فشيئا في مأزق سلطة الحاكم المطلق الذي يضع يديه على كل مؤسسات البلاد ويخنق سياساتها ويدمر علاقتها.ويتجلّى هذا

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