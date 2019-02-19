2019/02/19 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المرور العامة تصدر قراراً بشأن سيارات الأجرة

19/02/2019 14:53:00 PM |

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واع بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن رفع اعمار مركبات الإجرة.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) انه "نظرا للتحسينات البرمجية التي أجريت على منظومة المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة استنادا الى التعليمات رقم ٢ لسنة 2018 والتي عدلت التعليمات رقم ١ لسنة 2009 كالتالي تعديل أعمار مركبات الأجرة والصالون والاستيشن من ٩ راكب فما دون لتكون ٢٠ سنة".

وأضاف البيان، كما تم "تعديل أعمار مركبات الأجرة سعة 10 راكب فأكثر الحافلة لتكون 30 سنة".

يشار إلى أن العديد من العاطلين عن العمل، وبمختلف الاعمار يتجهون إلى هذه المهنة الخدمية، خصوصا بالنسبة لاولئك الذين لا يحملون اي شهادة دراسية او مؤهلات خاصة، فهي غير محكومة بضوابط او قوانين تحدد من الذي يعمل فيها او لا يعمل، كما ان توقف السلطات عن فرض ضرائب بحق اصحاب سيارات الاجرة شجع الكثيرين على اقتنائها او تحويل مركباتهم الخصوصية الى سيارات أجرة.

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