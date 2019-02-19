باسم الكربلائي يتحدث لـ (بغداد اليوم) عن التاج الذهبي: لهذا قررت اهدائه للعتبة العباسية

2019/02/19 | 15:37

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بغداد اليوم- كربلاء

أهدى باسم الكربلائي، الرادود الحسيني، ’’التاج الذهبي’’ الذي أهداه موكب حسيني في مدينة الكاظمية المقدسة، الى العتبة العباسية، فيما تحدث ’’الملا’’ كما يسمى في الوسط الديني الشيعي، عن عملية اهدائه والحصول عليه.

وقال الكربلائي لـ (بغداد اليوم)، إن "أهالي الموكب فاجأوني بهذه الهدية، وأنا بدوري قبلتها، لكني كنت في قرارة نفسي عزمت وفي نفس اللحظة، على اهداء هذه القطعة الثمينة لإحدى العتبتين المقدستين الحسينية أو العباسية، وبالتحديد لمتحف العتبة، لاعتقادي أن ما بي من خير منهما، ولا وجود لي إلا بهما، فقد منحوني تاج شرف الخدمة الحسينية الذي أتشرف به".

وأضاف: "تحيرت إلى أيهما اهديه، فلجأت إلى الاستخارة الشرعية، فوقع الاختيار على العتبة العباسية المقدسة، ومن التوافقات العجيبة ان يكون الوقت في يوم ذكرى شهادة والدة أبي الفضل العباس السيدة فاطمة أم البنين عليهما السلام".

وختم حديثه بالقول مشيراً الى التاج في إشارة للجهة المهداة له "التاج يليق براعيه".

بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر في العتبة العباسية، الثلاثاء، 19 شباط، 2019، عن تنازل الرادود باسم الكربلائي عن التاج الذي تم اهداؤه اليه.

وقال المصدر في حديث خاص لـ ( بغداد اليوم ) ان " الكربلائي تنازل اليوم عن التاج المهدى اليه من قبل حسين

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر قضائي بمحافظة الديوانية، الثلاثاء (19 شباط 2019)، بصدور حكم بالسجن، بحق رئيس لجنة الطاقة في ديوان محافظة الديوانية، صالح المكصوصي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة استئناف القادسية أصدرت حكما

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (19 شباط 2019)، بمصرع شاب بسقوط سلك كهرباء في قرية زراعية قرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شابا في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه قرب منزله في قرية (الهويدر)

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