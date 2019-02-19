حقوق الانسان: داعش يمنع 200 أسرة من الفرار من باغوز

2019/02/19 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء أن مقاتلي تنظيم داعش يمنعون 200 اسرة من الفرار من آخر جيب للتنظيم في سوريا.

ولاتزال القوات المشكلة من تحالف كوردي عربي تخوض المعارك للسيطرة على منطقة باغوز قرب الحدود العراقية وإنهاء "دولة الخلافة" بشكل نهائي.

وتقول قيادات قوات سوريا الديمقراطية أن حرصهم على تامين حياة المدنيين يبطئ من تقدم قواتها، وتتهم تنظيم داعش باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة لإيقاف زخم الهجوم على معقله الأخير.

وقالت باشليه في بيان "كثير منها (الأسر)...



لا يزال يتعرض (أيضا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة إن القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

وتقول "سوريا الديمقراطية" أنها أخرجت آلاف المدنيين من باغوز حيث يتم نقلهم الى المخيمات فيما لاتزال عمليات النزوح من باغوز مستمرة.

سوار أحمد

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