موقع روسي يعرض صوراً لعائلة صدام حسين تُنشر لأول مرة

2019/02/19 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف موقع سبوتنيك الروسي، الثلاثاء، صوراً لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين، حيث ظهرت فيها حفيدته حرير حسين كامل، وبناته الثلاث، وابناه عدي وقصي، وزوجته “ساجدة خير الله”، وبعض من أحفاده.واطلع “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، على الصور التي حصل عليها الموقع الروسي من حرير حسين كامل، حيث اخبرتهم أن “لصدام […]

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