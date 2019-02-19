2019/02/19 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يجد الإيزيديان داوود إبراهيم وكوجر حسن صعوبة في النوم منذ أن جلب تنظيم داعش الموت والخراب للقرى الإيزيدية في شمال العراق قبل قرابة خمس سنوات.السبب بالنسبة لكوجر (39 عاما)، التي وقعت في الأسر، هو أبناؤها الثلاثة المفقودون وسنوات الأسر الثلاث في أيدي التنظيم المتشدد.أما بالنسبة لإبراهيم (42 عاما)، الذي لاذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف قضى الإيزيديون إيامهم تحت حكم “داعش”: التنظيم حطم الحجر والبشر) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف قضى الإيزيديون إيامهم تحت حكم “داعش”: التنظيم حطم الحجر والبشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).