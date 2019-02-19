2019/02/19 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو نزح اكثر من 28 الف مواطن الى اقليم كوردستان، للمرة الثانية وبعد عودتهم الى مناطقهم الاصلية في العام الماضي اغلبهم من اهالي محافظة نينوى، حسب احصائية للمركز المشترك لتنسيق الازمات في حكومة الأقليم.وقال المركز في تقرير له: ” تم تسجيل نزوح 28 الف و487 شخصا اغلبهم من محافظة نينوى باتجاه محافظات اقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزوح عكسي لـ 28 الف مواطن غالبيتهم من الموصل الى اقليم كوردستان خلال العام الماضي كركوك ناو.

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