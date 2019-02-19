2019/02/19 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. مؤسسة البارزاني الخيرية بالتعاون مع الكويت توزع المساعدات على 1350 عائلة نازحة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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