2019/02/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدخول في حرب مع إيران.

ونفت السفارة الأمريكية في بغداد عزم الولايات المتحدة استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أية دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية ببغداد تصدر توضيحاً حول عزم ترامب الحرب مع ايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية ببغداد تصدر توضيحاً حول عزم ترامب الحرب مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).