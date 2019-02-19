2019/02/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مساعد مدير العلوم في وكالة ناسا "ميشيل ثالر" بشكل صادم عن ان كيف يمكن لشيء غير معروف لنا يسمى "الطاقة المظلمة" أن يخلق حدثًا يُعرف باسم "التمزق الكبير"، وينهي الكون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ناسا" تتنبأ بموعد نهاية الكون!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ناسا" تتنبأ بموعد نهاية الكون!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).