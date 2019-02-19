بعد معرفة أضرار الملح على صحتك.. ستتوقف عن تناوله فوراً!

2019/02/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعلم جميعنا أنّ للملح العديد من الأضرار على الجسم في حال الإكثار منه.ويتكون ملح الطعام بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم، ويستخدم عادة لاضافة النكهة والطعم للعديد من الأغذية أو لحفظها.

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