حسم 70% من إجراءات تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود بصحة ذي قار

2019/02/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، عن حسم أكثر من 70 % من إجراءات تحويل أسماء الأجراء اليوميين إلى عقود في مديرية صحةالمحافظة.​

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