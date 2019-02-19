2019/02/19 | 15:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها بلوك هندي غريب للغاية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة| مايا دياب تشعل إنستغرام بإطلالة هندية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة| مايا دياب تشعل إنستغرام بإطلالة هندية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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