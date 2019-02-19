مصادر: الحكومة الاتحادية لم تصدر قرارا يتعلق بتنقل الشاحنات بين نينوى واقليم كوردستان

2019/02/19 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر في الهيئة العامة للمناطق الحرة يوم الثلاثاء بعدم صدور قرار من الحكومة الاتحادية يقضي بتفريغ البضائع من الشاحنات الكبيرة القادمة من اقليم كوردستان في اخرى صغيرة وادخالها الى ومحافظة نينوى.

وابلغت المصادر شفق نيوز، بأنه "تم الاستفسار من الجهات ذات العلاقة حول ما تم نشره بخصوص رفض قيادة العمليات للكتاب الصادر من مركز العمليات الوطني المشترك التابع لمكتب رئيس الوزراء حيث تبين عدم ورود اي كتاب بعد امر اغلاق النقاط الجمركية بصدد اجبار الشاحنات على الدخول الى الساحة وتفريغ بضائعها بسيارات صغيرة لعدم تحمل الجسور.

ونوهت المصادر الى ان "النقطة الجمركية تم الغاؤها اما ساحة نينوى للخدمات التجارية فهي باقية تمارس اعمالها بموجب عقدها الاستثماري المبرم مع هيئة المناطق الحرة وفق القانون".

فاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان قيادة عمليات نينوى رفضت كتابا للحكومة العراقية يقضي بتفريغ الشاحنات الكبيرة في معبر مع محافظة دهوك في اقليم كوردستان بشاحنات صغيرة.

وقال المصدر لشفق نيوز، أن قيادة عمليات نينوى رفضت كتابا صادرا عن مركز العمليات الوطني بعد جلبه من قبل القائمين على ساحة التبادل التجاري في فلفيل على طريق الموصل دهوك شمال المدينة يجبر فيه الشاحنات الكبيرة بتفريغ حمولاتها الى شاحنات حمل صغيرة بحجة عدم تحمل الجسور بالموصل.

واشار المصدر الى ان القرار جاء بعد اعلان غلق النقاط الجمركية بين نينوى واقليم كوردستان وعدم استيفاء اي رسوم عن البضائع الداخلة لكن هناك محاولات للمستأجرين لساحة التبادل التجاري من اجل استيفاء المبالغ من الشاحنات الداخلة الى الموصل.

أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة إقليم كوردستان، الاتفاق على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم.

وكانت حكومة كوردستان تفرض، بشكل مستقل، رسوماً جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسوماً جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.

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