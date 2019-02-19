البلاديوم يصعد لمستوى قياسي وسط مخاوف حول الإمدادات

2019/02/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعد سعر البلاديوم لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الإمدادات المتاحة في السوق من المعدن.





وتأتي القفزة في سعر المعدن بدعم الطلب القوي على المعدن وسط ضعف المعروض، على خلفية معايير الانبعاثات الصارمة.





وكانت شركة "جونسون ماثي" ذكرت في تقرير نشر بالأسبوع الماضي أنه من المحتمل أن يكون العجز في سوق البلاديوم كبيراً للغاية خلال العام الحالي بفعل تعزيز معايير الانبعاثات الطلب على المعدن.





وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 1480.93 دولار للأوقية.





يذكر أن المعدن سجل مستوى 1491.14 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وتبلغ مكاسب البلاديوم حوالي 17% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.





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