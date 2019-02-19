البرلمان الأوروبي يوافق على بدء محادثات تجارية مع واشنطن

2019/02/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أقرت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي التفويض ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بشأن خفض التعريفات على السلع المصنعة، لكنها حددت شروطاً لإبرام الاتفاق.





ووفقاً لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء فإن 21 عضواً في البرلمان صوت لصالح القرار في مقابل 17 صوتاً معارضاً وامتناع شخص عن التوصيات.





وأوضح البيان أن بدء المحادثات يصب في مصلحة المواطنين والشركات الأوروبية، وأن ذلك من شأنه أن يخفف من التوترات في العلاقات التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، و"الناجمة عن ممارسات الإدارة الأمريكية".





وفي الوقت نفسه فإن البيان أكد أن إبرام اتفاقية تجارية لن ينجح إلا في حالة استيفاء مجموعة من الشروط وهي إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين تعريفات السيارات في المحادثات واستثناء الأخرى المتعلقة بالزراعة، وإزالة الولايات المتحدة تعريفاتها على واردات الصلب والألمونيوم.





كما حذر أن المحادثات يمكن إلغاؤها حال تطبيق الولايات المتحدة تعريفات أخرى، وشدد على ضرورة تنفيذ مزيد من التوضيح بشأن التعامل مع قواعد البلد المصنعة للمنتج.





وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هدد أمس بالانتقام ضد الولايات المتحدة حال تطبيق واشنطن زيادة في التعريفات على السيارات التي يتم استيرادها من دول الاتحاد.





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