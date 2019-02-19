وفاة مدير ماركة شانيل للازياء كارل لاغرفيلد

2019/02/19 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المصمم الألماني العالمي والمدير الإبداعي للماركة العالميّة الفرنسية شانيل كارل لاغرفيلد في باريس

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